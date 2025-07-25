Страховку по безотзывным долгосрочным вкладам увеличили в два раза — до 2,8 млн рублей

Для вкладов сроком более трех лет, которые удостоверены сберегательным сертификатом, повысят размер страхового возмещения.

25 июля 2025 года Совет Федерации одобрил закон, по которому лимит страхования по безотзывным вкладам увеличится до 2,8 млн рублей.

Сейчас все банковские вклады застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей.

Безотзывные вклады представляют собой сберегательные сертификаты — именные бумаги, которые подтверждают вклад владельца. Продукт открывается на срок более трех лет. После окончания этого срока держатель получит сумму вложения с процентным доходом.

Деньги, которые лежат на таком вкладе, нельзя забрать раньше срока. Однако разрешается переуступить право другому лицу.