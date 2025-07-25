Руководители компаний и ИП могут подписывать документы в приложении «Госключ»

Отправить документы на подпись в приложение «Госключ» можно из интегрированных информационных систем или через Госуслуги.

В мобильном приложении «Госключ» появилась возможность для руководителей организаций и ИП подписать документы электронной подписью. Также это сделать от их лица смогут другие сотрудники. Главное — чтобы была машиночитаемая доверенность (МЧД).

В «Госключе» можно оформить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). В приложении нужно создать заявку, а после подтвердить личность в удостоверяющем центре. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Документы, которые нужно подписать, можно отправить в приложение «Госключ» из интегрированных информационных систем. Кроме того, на Госуслугах есть сервис, в котором директор или ИП может отправить документы на подпись себе или своему контрагенту.