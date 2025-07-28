С 28 июля 2025 года Сбер снизил ставки по кредитам МСП

В ответ на снижение ключевой ставки Сбербанк пересмотрел условия кредитования для малого и среднего предпринимательства.

Представители малого и среднего бизнеса смогут оформить кредит в Сбере по новым условиям с 28 июля 2025 года.

Процентные ставки снизились на 4 процентных пункта. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Такое решение банк принял в ответ на смягчение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка. 25 июля 2025 года ключевую ставку понизили с 20% до 18% годовых.

С начала года Сбербанк снижает ставки по кредитам уже второй раз, в общей сложности — на 6 процентных пунктов.