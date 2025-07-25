⚡ Центробанк понизил ключевую ставку до 18% годовых

Регулятор пересмотрел значение ключевой ставки. Она уменьшилась с 20% до 18% годовых.

25 июля 2025 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 20% до 18% годовых.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — сказано на сайте ЦБ.

На предыдущем заседании 6 июня 2025 года Центробанк также понизил ключевую ставку. Она опустилась до 20% годовых, а до этого держалась на уровне 21% с 28 октября 2024 года.

Следить за изменениями ключевой ставки удобно с помощью специального инструмента от «Клерка».