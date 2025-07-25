МСП и самозанятые смогут уйти на кредитные каникулы с 2025 года

Воспользоваться льготой можно будет раз в пять лет. Закон распространят на правоотношения с 1 марта 2024.

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для МСП и самозанятых. Получить отсрочку по кредитам можно будет на шесть месяцев раз в пять лет.

Не смогут взять каникулы:

компании, в которых доля участия предприятий, не относящихся к МСП, больше 25%;

лица, которые уже ушли на каникулы по другим законам;

компании в процессе реорганизации или ликвидации.

Для самозанятых, микро- и малые предприятий на каникулах проценты будут включать в тело кредита ежемесячно. Средний бизнес будет каждый месяц платить проценты, с включением в основной долг при просрочке более семи дней.

Также заемщики обязаны предоставить новое обеспечение в случае окончания срока действия независимой гарантии.

Максимальные суммы кредитов, на которые будут действовать каникулы, установит кабмин. До этого лимиты составят:

для микропредприятий — 60 млн руб.;

для малых предприятий — 400 млн руб.;

для средних предприятий — 1 млрд руб.;

для самозанятых — 10 млн руб.

Кредитные каникулы не предоставят по:

кредитам с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы);

займам в рамках госпрограмм, полученным через государственные или некоммерческие МФО;

кредитам, которые получили банки, страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды, ломбарды, игорный бизнес.

Взять кредитные каникулы в рамках этого закона можно будет не чаще, чем раз в пять лет.

Закон вступит в силу с 1 октября 2025 года, но его действие распространится на правоотношения по договорам с 1 марта 2024 года.