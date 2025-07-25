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Бухгалтерия

🔥На «Клерке» можно потренировать знания счетов бухучета

Мы запустили новую игру: угадай счет и потренируй знания проводок.

На «Клерке» запустили новую игру: «Бухспринт – 30)».

Можно проверить свои знания планов счетов бухгалтерского учета.

Скрин из игры «Бухспринт 30»

Из нескольких названий счетов нужно быстро выбрать правильный код.  

Скрин из игры «Бухспринт 30»

Играйте и ставьте новые рекорды! Пройти игру.

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