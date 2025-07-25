🔥На «Клерке» можно потренировать знания счетов бухучета
Мы запустили новую игру: угадай счет и потренируй знания проводок.
На «Клерке» запустили новую игру: «Бухспринт – 30)».
Можно проверить свои знания планов счетов бухгалтерского учета.
Из нескольких названий счетов нужно быстро выбрать правильный код.
Играйте и ставьте новые рекорды! Пройти игру.
Комментарии8
Мой результат:
ну очень быстро-быстро, моргнуть не успеваешь)
Сделать минуту может?
А с другой стороны потратили 30 секунд и скорее дальше работать )
@Борис Мальцев, На само задание бы на пару секунд больше)
Как Вы 10-то успеваете?? Прошёл несколько раз - выше 8 никак не успеваю
А я рекорд поставила)) кто побьет?)