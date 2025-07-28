Депутаты предлагают освободить от туристического налога еще одну категорию россиян

В налоговую базу по турналогу предлагают не включать услуги для семей участников СВО.

Депутаты от ЛДПР предлагают освободить от туристического налога членов семей участников СВО. Соответствующий законопроект отправили за заключением в Правительство.

«Законопроектом предлагается установить, что в налоговую базу туристического налога не включается стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой членам семей лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО», — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы депутат Леонид Слуцкий напомнил, что льготы по турналгу есть у Героев СССР и России, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников СВО и других категорий.

«Нужно позаботиться, чтобы родные и близкие наших героев могли отдыхать и восстанавливать здоровье на курортах страны с наименьшими затратами», — заявил Слуцкий.

Поэтому ЛДПР предлагает не включать в налоговую базу туристического налога стоимость проживания на отдыхе родных и близких участников СВО, добавил он.