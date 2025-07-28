К 2030 году власти ускорят процедуру банкротства бизнеса

Из-за того, что сейчас банкротство компаний длится больше четырех лет, шансы на восстановления активов и расчет с кредиторами снижаются. Это собираются изменить и ускорить процедуру.

Сейчас банкротство компаний занимает больше четырех лет, но это собираются изменить к 2030 году. Время на продажу активов сократят с 520 до 300 дней, а конкурсное производство вместо 47 месяцев будет длиться 40.

Изменения заложили в Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которую анонсировал Владимир Путин в июне 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Основная цель — как можно скорее вернуть бизнес из банкротства в экономику, поэтому сейчас ищут оптимальный баланс интересов между акционерами, должниками и кредиторами.

Юридическому лицу нужна процедура банкротства, когда компания не может выполнить свои финансовые обязательства: платить сотрудникам, контрагентам, рассчитываться с кредитами. Суд признает организацию банкротом, а после списывает долги. Получить статус банкрота может компания, которая больше трех месяцев не платить по обязательствам или сумма долга свыше 2 млн рублей. Для ИП это значение составляет 0,5 млн.

В первом полугодии 2025 года число конкурсных производств снизилось на 27%, до 3 208 по сравнению с тем же периодом 2024 года. Во втором квартале 2025 года число новых банкротств упало на 27%, до 1 271.