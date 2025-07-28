Впервые женщины-пенсионерки стали получать больше мужчин

Средний размер назначенных пенсий у женщин превысил сумму, которую платят мужчинам. Это случилось впервые с 2015 года.

С 2015 года впервые средний размер пенсионных выплат женщинам превысил размер пенсий мужчин. В статистику вошли только те россияне, которые состоят на учете в системе Соцфонда.

На 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий был 23 175 рублей. Женщинам переводят в среднем 23 249, а мужчинам — 23 028. Для сравнения, в 2024 году женщины получали пенсию в размере 20 754, а мужчины — 20 854. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В 2015 году средний размер пенсий у женщин был 10 663 рубля, а у мужчин — 11 346.

В сельской местности средний размер пенсий на 1 января 2025 года составил 20 722 рубля, а в городах — 24 005.