Исследование: в кредит работают 70-80% таксопарков

Представители рынка такси считают, что после вступления в силу закона о локализации автомобилей отрасль столкнется с новыми трудностями

Сейчас не меньше 70-80% участников рынка такси работают с кредитным бременем и в долг. Поэтому собственники таксопарков с опасением ждут изменений в работе из-за закона о локализации автомобилей.

Таксопарки активно пользуются отсрочкой платежей на автомобили, запчасти и шины, а также скидками по партнерским программам от поставщиков и агрегаторов. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование компании Ivitech.

Операционный директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Даниил Курашев заметил, что отрасль еще не пришла в себя после вступления в силу закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ. Изменения привели к тому, что с рынка ушли водители-подработчики.

Проблемы с привлечением сотрудников есть у 77% таксопарков, около 60% водителей увольняются в первые три месяца из-за нестабильного дохода, износа автомобилей и высокой конкуренции.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ о локализации такси, по которому в реестр войдут только автомобили отечественной сборки. Участники рынка уверены, что в один момент машины не обновятся: те, что уже есть в реестре, смогут оставаться там бессрочно, но до снятия с учета в ГАИ.

Точный список машин, допущенных к работе в такси с 1 марта 2026 года, все еще не определен. Ожидается, что это будут: Lada Granta, Vesta, Iskra и Aura, XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, Москвич-3, Москвич-6, а также электромобили Evolute i-Pro и i-Joy.