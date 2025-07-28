Кабмин определил, какая информация считается рекламой в интернете

Правительство уточнило критерии онлайн-рекламы, чтобы с нее удерживать сбор в размере 3%.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 24.07.2025 № 1087. В документе определили критерии, по которым информацию, распространяемую в интернете, можно отнести к рекламе. Уточнение нужно для того, чтобы корректно удерживать рекламный сбор в размере 3% от суммы дохода за квартал.

Информацию будут считать рекламой, если она:

направлена на привлечение внимания к товару, услуге или работе, к средству индивидуализации, изготовителю, результатам интеллектуальной деятельности или к мероприятию;

не носит справочного характера и не является аналитическим материалом;

не является объявлением, не связанным с предпринимательской деятельностью.

С 1 апреля 2025 года начал действовать закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ, по которому распространители рекламы и операторы рекламных систем должны отчислять в бюджет 3% от размера дохода от онлайн-рекламы.

Критерии правительства вступят в силу с 25 июля 2025 года.