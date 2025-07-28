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Государственные ведомства

Для чиновников будут внедрять искусственный интеллект

Нейросеть поможет чиновникам избавиться от рутинных задач в госуправлении. Например, ИИ будет обрабатывать документы и анализировать данные, которые не относятся к чувствительным темам.

Минцифры подготовило проект постановления о запуске эксперимента по применению генеративного искусственного интеллекта в работе госорганов.

В нем будут добровольно участвовать как федеральные, так и региональные ведомства. Об этом пишет «Коммерсант».

Искусственный интеллект поможет чиновникам:

  • обрабатывать документы и анализировать данные;

  • давать типовые ответы на обращения;

  • вести кадровую работу и анализировать резюме;

  • управлять рисками и работать с контентом.

К чувствительным темам нейросеть не допустят. ИИ запретят использовать для прогноза социально-экономических процессов, для передачи и обработки информации, которая относится к гостайне.

«Формат эксперимента позволит структурировать этот процесс, снять опасения насчет возможных рисков, анализировать результаты и, что важно, не создавать регуляторных барьеров», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Также там добавили, что задача искусственного интеллекта не в том, чтобы заменить людей, а избавить чиновников от рутинных задач.

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Комментарии

11
  • Ирина Е
    Специалист

    Для чиновников будут внедрять искусственный интеллект

    Пусть сначала научатся естественным пользоваться( у кого он есть

  • Reaver

    "Для" или "Вместо"?

  • bogdanovv

    это будет адская смесь: ИИ+чиновничья тупость

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