Для чиновников будут внедрять искусственный интеллект
Минцифры подготовило проект постановления о запуске эксперимента по применению генеративного искусственного интеллекта в работе госорганов.
В нем будут добровольно участвовать как федеральные, так и региональные ведомства. Об этом пишет «Коммерсант».
Искусственный интеллект поможет чиновникам:
обрабатывать документы и анализировать данные;
давать типовые ответы на обращения;
вести кадровую работу и анализировать резюме;
управлять рисками и работать с контентом.
К чувствительным темам нейросеть не допустят. ИИ запретят использовать для прогноза социально-экономических процессов, для передачи и обработки информации, которая относится к гостайне.
«Формат эксперимента позволит структурировать этот процесс, снять опасения насчет возможных рисков, анализировать результаты и, что важно, не создавать регуляторных барьеров», — сказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Также там добавили, что задача искусственного интеллекта не в том, чтобы заменить людей, а избавить чиновников от рутинных задач.
Комментарии11
Пусть сначала научатся естественным пользоваться( у кого он есть
"Для" или "Вместо"?
это будет адская смесь: ИИ+чиновничья тупость