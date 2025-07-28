Блогера Subo обвинили в неуплате налогов на 50 млн рублей

Брат и отец блогера Субхана Мамедова уже начали гасить долг перед бюджетом, уплатив в казну 9 млн рублей.

Блогеру Субхану Мамедову, который известен под псевдонимом Subo, заочно предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, блогер вместе с отцом и братом придумали схему уклонения от уплаты налогов. В итоге государство недополучило свыше 50 млн рублей. На полученные деньги семья Мамедовых купила автомобиль за 10 млн.

«В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей», — сказали в Главном следственном управлении Следственного комитета.

Там же добавили, что брат и отец блогера уже приступи к погашению долга: они перевели в адрес ФНС 9 млн рублей.

Сейчас Субхан Мамедов числится в розыске по делу о предоставлении ложных сведений при получении российского паспорта. Его лишили гражданства в начале 2025 года.