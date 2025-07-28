Блогера Subo обвинили в неуплате налогов на 50 млн рублей
Блогеру Субхану Мамедову, который известен под псевдонимом Subo, заочно предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, блогер вместе с отцом и братом придумали схему уклонения от уплаты налогов. В итоге государство недополучило свыше 50 млн рублей. На полученные деньги семья Мамедовых купила автомобиль за 10 млн.
«В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей», — сказали в Главном следственном управлении Следственного комитета.
Там же добавили, что брат и отец блогера уже приступи к погашению долга: они перевели в адрес ФНС 9 млн рублей.
Сейчас Субхан Мамедов числится в розыске по делу о предоставлении ложных сведений при получении российского паспорта. Его лишили гражданства в начале 2025 года.
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