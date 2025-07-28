В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам. Под угрозой — Telegram, а МАХ может стать инструментом контроля

Госдума готовится принять закон, который вводит штрафы за сам факт посещения так называемых «экстремистских ресурсов» — например, Instagram и Facebook (запрещены в РФ).

Госдума готовится принять закон, который вводит штрафы за сам факт посещения так называемых «экстремистских ресурсов» — например, Instagram1 и Facebook1 (запрещены в РФ). Соответствующий законопроект №755710-8 уже опубликован на официальном портале government.ru и в ближайшие дни может быть подписан.

Владимир Туров обратил внимание на новый законопроект, который грозит штрафами за сам факт входа на запрещённые в России сайты. По его словам, система слежки уже могла быть протестирована, а мессенджер МАХ — одним из инструментов мониторинга. Теперь за обычный заход на «экстремистский» ресурс можно получить до 5 тысяч штрафа, а за рекламу VPN — до полумиллиона.

В КоАП появится новая статья 13.53 — «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». За визит на такие ресурсы гражданам может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если вы рекламируете VPN-сервисы, которые позволяют обойти блокировки, — готовьтесь заплатить от 50 до 80 тысяч. В случае, если реклама размещалась от имени организации — штраф составит уже до 500 тысяч рублей.

Более того, введено понятие «длящегося правонарушения». Это значит, что даже старая реклама VPN, опубликованная несколько лет назад, может послужить основанием для штрафа сегодня. Авторам советуют немедленно удалить такие упоминания со своих ресурсов.

Штрафы предусмотрены и для владельцев VPN-сервисов: от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя — физлицо, должностное лицо или юрлицо.

Система слежения за действиями пользователей в интернете уже может быть готова. По словам Владимира Турова, в 2024 году ФСБ и Роскомнадзор проводили эксперимент по отслеживанию посещаемых гражданами ресурсов. Предполагается, что мессенджер Мах (разрабатывается при поддержке государства) может использоваться для мониторинга пользовательской активности.

Туров также не исключает, что список «экстремистских» ресурсов может пополниться: например, под блокировку в будущем может попасть Telegram, учитывая его популярность и техническую устойчивость к ограничениям.

Теперь доступ в интернет — буквально на свой страх и риск.

Граждане — готовьтесь к штрафам от 3 до 80 тысяч рублей, а бизнес — до полумиллиона.