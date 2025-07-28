В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам. Под угрозой — Telegram, а МАХ может стать инструментом контроля
Госдума готовится принять закон, который вводит штрафы за сам факт посещения так называемых «экстремистских ресурсов» — например, Instagram1 и Facebook1 (запрещены в РФ). Соответствующий законопроект №755710-8 уже опубликован на официальном портале government.ru и в ближайшие дни может быть подписан.
Владимир Туров обратил внимание на новый законопроект, который грозит штрафами за сам факт входа на запрещённые в России сайты. По его словам, система слежки уже могла быть протестирована, а мессенджер МАХ — одним из инструментов мониторинга. Теперь за обычный заход на «экстремистский» ресурс можно получить до 5 тысяч штрафа, а за рекламу VPN — до полумиллиона.
В КоАП появится новая статья 13.53 — «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». За визит на такие ресурсы гражданам может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если вы рекламируете VPN-сервисы, которые позволяют обойти блокировки, — готовьтесь заплатить от 50 до 80 тысяч. В случае, если реклама размещалась от имени организации — штраф составит уже до 500 тысяч рублей.
Более того, введено понятие «длящегося правонарушения». Это значит, что даже старая реклама VPN, опубликованная несколько лет назад, может послужить основанием для штрафа сегодня. Авторам советуют немедленно удалить такие упоминания со своих ресурсов.
Штрафы предусмотрены и для владельцев VPN-сервисов: от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя — физлицо, должностное лицо или юрлицо.
Система слежения за действиями пользователей в интернете уже может быть готова. По словам Владимира Турова, в 2024 году ФСБ и Роскомнадзор проводили эксперимент по отслеживанию посещаемых гражданами ресурсов. Предполагается, что мессенджер Мах (разрабатывается при поддержке государства) может использоваться для мониторинга пользовательской активности.
Туров также не исключает, что список «экстремистских» ресурсов может пополниться: например, под блокировку в будущем может попасть Telegram, учитывая его популярность и техническую устойчивость к ограничениям.
Теперь доступ в интернет — буквально на свой страх и риск.
Граждане — готовьтесь к штрафам от 3 до 80 тысяч рублей, а бизнес — до полумиллиона.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии15
и поиск списка экстремистских материалов - это уже наказуемое деяние или еще нет?
На прошлой неделе, сайт Минюста с этим списком лег из-за наплыва поситителей. Сегодя работает, можно скачать списочек, я скачала, теперь не омажусь, что не знала ))
куда дели? к монитору приклеили?
Ну и как? есть в этом списке такие сайты, на которые Вы заходили до сего дня?
@В Виктория, если судить только по названиям, то зачастую непонятно почему тот или иной шедевр попал в этот список)
@Arhimed0, ни когда этой чушью не интересовалась, хотя весь ещё не прочитала ))
Никак не будет. Будет всё то же самое, как и с остальными преступлениями в нашей стране: ты виновен, какие к чертям доказательства? (с)
@Алейда, неумышленно, это: кот сел попой на клавиатуру и она набрала запрещенный ресурс сама. И то при наличии видео этого факта. Остальные варианты - умышленно.
@Arhimed0, Настоятельно рекомендую ознакомится со списком. Там далеко не только сайты. Например есть - песня начинающаяся со слов *** и заканчивающаяся словами *** . Ну то понять, что песня экстремисская можно только когда ее уже дослушал. Или еще лучше - материалы опубликованные в газете "Нехорошая нехорошесть" за номером х за год хххх. И все. Как догадаться, что за материалы там были опубликованы? Я не знаю, может у кого мысли какие есть. Добро пожаловать в новый дивный интернет.
@Lomik, а в этой ситуации мы не должны догадываться, да и думать вообще. За нас будут думать те, кому по службе положено((
@Ирина Е, Тем более скоро заработает чудо-VРN, который за нас всё решит
@Arhimed0, Ах, да. Совсем забыл. Если найдете в интернете учебник по истории, где будут фото материалы по лидерам третьего рейха (осужденных Нюрберским трибуналом), то готовтесь к штрафу.
@Ирина Е, Живем как в сказке.
@Lomik, Штирлица-то можно смотреть?
@Артур И., Штилица - можно!
У него на рукаве модная ныне нашивка в виде буковы V !
Он ЗНАЛ !!!!!