⚡️ Итоги дня: сбой у Аэрофлота привел к массовой отмене рейсов, покупатели перестали ходить в секонд-хенды, рабочее время сократится на 7-12 минут

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал, что через 1,5 года не будет пропадать интернет в поездах.

Минцифры хочет обязать операторов связи совместно использовать базовые станции (БС), находящиеся вдоль федеральных автодорог. Благодаря этому нововведению компании не будет нести дополнительных затрат при покрытии трасс и малочисленных населенных пунктов.

Минцифры обсуждает с операторами связи возможность обеспечить россиян возможностью использовать отдельным ресурсам даже при ограничениях в работе интернета.

Аэрофлот массово отменяет рейсы из-за сбоя в своей системе. Сразу несколько рейсов задержаны и отменены в Шереметьеве и Пулкове.

Хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота». По их заявлениям, уничтожено порядка 7 тыс. физических и виртуальных серверов, получено более 20 Тб данных.

Урал остался без связи и мобильного интернета. Жалобы поступили от жителей Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов. Они также не могут забрать заказы из ПВЗ и платить по QR-коду в магазинах.

Россия может потерять до 25% урожая зерна из-за засухи. На юге страны — аномальная жара, в ключевых аграрных регионах уже ввели режим ЧС.

Стремительный рост интереса российских потребителей к брендовой, но подержанной одежде, обуви и аксессуарам почти сошел на нет. Посещаемость таких онлайн-площадок в первой половине 2025 года увеличилась на 12% по сравнению с 93% в январе—июле 2024-го.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников считает, что средняя продолжительность рабочего дня в стране может снизиться до 7 часов 20-25 минут во второй половине текущего года, то есть еще на 7-12 минут. В 2025 году, согласно данным Росстата, средняя продолжительность рабочего дня сократилась до 7 часов 32 минут, что на 10 минут меньше показателя 2024 года.

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. Наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга, наименьшее — граждане Молдавии.

Настоятеля Шаолиньского монастыря подозревают в растратах и аморальном образе жизни.