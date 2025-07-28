👪 Депутат предлагает ввести дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет

Предложение о выходном для работающего родителя отправлено в Минтруд.

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает раз в месяц давать дополнительный выходной одному из работающих родителей с детьми до 18 лет.

Предложение уже направлено в Минтруд, пишет издание Life.ru.

Депутат считает, что дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей и сформирует более тесные эмоциональные связи между поколениями.