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Трудовые отношения

👪 Депутат предлагает ввести дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет

Предложение о выходном для работающего родителя отправлено в Минтруд.

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает раз в месяц давать дополнительный выходной одному из работающих родителей с детьми до 18 лет.

Предложение уже направлено в Минтруд, пишет издание Life.ru.

Депутат считает, что дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей и сформирует более тесные эмоциональные связи между поколениями.

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Комментарии

6
  • Алейда

    Жирно не будет?

  • Ирина

    Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает раз в месяц давать дополнительный выходной одному из работающих родителей с детьми до 18 лет.

    Депутат считает, что дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей и сформирует более тесные эмоциональные связи между поколениями.

    Вот мне интересно, а ВВП кто производить будет? То рабочую неделю сокращают, то дополнительные отпуска, теперь ещё и это.

    Они сами хоть что-то производят, кроме идиотских предложений? Вопрос риторический.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Вот мне интересно, а ВВП кто производить будет?

      Откуда ему вообще знать про это?

      Он по-серьёзному считает, что у всех людей работа похожа на его! Вот если лично ему в определённый день разрешить уйти раньше, в другой день - вовсе не прийти... то НИЧЕГО же ВООБЩЕ не изменится! И в этом он АБСОЛЮТНО прав!

      Они сами хоть что-то производят, кроме идиотских предложений?

      Ещё они обсуждают чьё-то поступившее предложение. Голосуют за или против него... Ну и так... ходят в Думу....

      Даааа - самое главное - при открытии и закрытии очередной сессии они Гимн поют!

  • Алейда

    Вот мне интересно, а ВВП кто производить будет?

    Как кто? Те, у кого нет льгот. Мы ж так, отбросы общества по мнению депутатов, пенсию нам не надо, выходных тоже, только мы всё оплачивать другим должны

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