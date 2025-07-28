👪 Депутат предлагает ввести дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет
Предложение о выходном для работающего родителя отправлено в Минтруд.
Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предлагает раз в месяц давать дополнительный выходной одному из работающих родителей с детьми до 18 лет.
Предложение уже направлено в Минтруд, пишет издание Life.ru.
Депутат считает, что дополнительный выходной даст возможность родителям активнее принимать участие в воспитании и развитии детей и сформирует более тесные эмоциональные связи между поколениями.
Комментарии6
Жирно не будет?
Вот мне интересно, а ВВП кто производить будет? То рабочую неделю сокращают, то дополнительные отпуска, теперь ещё и это.
Они сами хоть что-то производят, кроме идиотских предложений? Вопрос риторический.
Откуда ему вообще знать про это?
Он по-серьёзному считает, что у всех людей работа похожа на его! Вот если лично ему в определённый день разрешить уйти раньше, в другой день - вовсе не прийти... то НИЧЕГО же ВООБЩЕ не изменится! И в этом он АБСОЛЮТНО прав!
Ещё они обсуждают чьё-то поступившее предложение. Голосуют за или против него... Ну и так... ходят в Думу....
Даааа - самое главное - при открытии и закрытии очередной сессии они Гимн поют!
Как кто? Те, у кого нет льгот. Мы ж так, отбросы общества по мнению депутатов, пенсию нам не надо, выходных тоже, только мы всё оплачивать другим должны