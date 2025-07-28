Розничные инвесторы вложили в облигационные фонды в три раза больше денег

С начала 2025 года в инвесторы вложили в облигационные фонды 104 млрд рублей. Больше всего инвестиций в ЗПИФы Недвижимости.

В первом полугодии 2025 года ВТБ заметил, что совокупный приток средств в облигационные фонды и стратегии доверительного управления превысил 13,6 млрд рублей. Из них на ПИФы пришлось 5,5 млрд, а на ДУ — 8,1 млрд.

Результат вырос в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Востребованными инструментами у частных инвесторов стали сбалансированные фонды. С начала года они показали рекордный приток средств в размере 137 млрд рублей.

«Сейчас мы наблюдаем плавный разворот тренда в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность на продолжительном горизонте», — сказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Всего в 2025 году в облигационные фонды привлекли 104 млрд рублей. Из них — 48,5 млрд рублей составили ЗПИФы Недвижимости, 9 млрд — БПИФы Драгметаллов. При этом фонды акций получили 7 млрд. Это говорит о большом интересе россиян к альтернативным активам.