Корпорация МСП: для малого бизнеса кредиты подешевеют до 11% годовых

Ставки по льготным кредитам для малых технологических компаний и бизнеса из приоритетных отраслей снизят вслед за ключевой.

После решения Центробанка снизить ключевую ставку сразу с 20% до 18% ставка по кредитам для малых технологических компаний (МТК) упадет до 11%, а кредитование в приоритетных отраслях будет под 14,5%.

Сейчас для МТК доступен льготный кредит, по которому ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка минус 7%». Это значит, что теперь можно получить финансирование под 11% годовых. По ранее выданным программам также улучшат условия.

«Эти изменения вступают в силу автоматически, не требуют никакого внесения изменений в условия программ, что обеспечивает непрерывный доступ предпринимателей к льготным заемным средствам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также меняются условия льготной программы инвестиционного кредитования для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей. Например, это туризм, логистика, производство, IT. Условия финансирования — «ключевая ставка минус 3,5%». После решения ЦБ льготные кредиты будут предоставлять под 14,5%. Изменение ставки также действует на уже выданные кредиты.