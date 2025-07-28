Средняя стоимость ОСАГО уменьшилась на 5%

За первое полугодие средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5%, а средняя выплата выросла на 16,6%.

В первой половине 2025 года средняя стоимость ОСАГО снизилась на 5% год к году до 7 278 рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков.

«Несмотря на колебания по ценам на рынке автозапчастей и значительный рост средней выплаты, страховщикам удается успешно сдерживать рост средней премии. За первые шесть месяцев 2025 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила всего 7 278 рублей», — говорится в сообщении.

При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО выросла на 16,6%: до 110 230 рублей. Год назад показатель составлял 94 513 рублей.

Средняя премия в июне 2025 по годовым полисам ОСАГО уменьшилась на 4,8% и составила 7 184 рубля. А средняя выплата в июне составила 115 802 рублей, что на 16,4% больше, чем за июнь 2024 года.

Рост средней премии сдерживают высокая конкуренция между страховщиками за аккуратных автовладельцев, которые соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий, пояснил глава РСА Евгений Уфимцев.

«Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка», – пояснил он.

Общая сумма страховых выплат в этом сегменте за полугодие составила 115,1 млрд рублей. Из них 110 млрд выплат страховщиков, 4 млрд судебных накладных расходов и 1,1 млрд рублей выплат из компенсационного фонда РСА.

В первом полугодии 2025 заключили 23 млн договоров, из них 2,2 млн пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 155,3 миллиарда рублей.