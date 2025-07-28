Участники ПДС получат 32 млрд рублей господдержки

Государство переведет первые выплаты тем, кто вкладывает деньги в программу долгосрочных сбережений. Максимальное софинансирование составит 36 тысяч рублей.

28 июля 2025 года клиенты Сбер НПФ, которые участвуют в программе долгосрочных сбережений, впервые получат господдержку. За 2024 год она составит около 32 млрд рублей. Эту сумму разделят 1,8 млн человек.

Средний размер государственного софинансирования составит почти 18 тыс. рублей. Самую большую выплату — 36 тыс. в год — переведут 670 тыс. россиян.

«Участники, оформившие договоры со СберНПФ, уже получили 17,8% годовых инвестиционного дохода, а теперь смогут дополнительно получить до 36 тысяч рублей государственной поддержки», — сказано на сайте Сбера.

Размер софинансирования зависит от суммы взносов. Если в среднем месячный доход составляет до 80 тыс. рублей, то господдержка будет рассчитываться в соотношении 1:1. При доходе от 80 до 150 тыс. — 1:2, а свыше 150 тыс. — 1:4.

Например, чтобы получить максимальную доплату, нужно вносить 36, 72 или 144 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Размер взносов зависит от уровня дохода. Минимальная сумма взноса для получения господдержки — 2 тыс. рублей в год.