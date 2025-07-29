Граждане Молдовы смогут работать в России без патента до 1 октября 2026

Граждане Молдовы, прибывшие в Россию с 1 октября 2025 по 1 января 2026 года, смогут работать в стране без патента до 1 октября 2026 года. Такой указ от 25.07.2025 № 520 подписал Владимир Путин.

Цель визита таких иностранцев учитывать не будут.

Специалистам придется пройти дактилоскопию и медицинское освидетельствование, затем предъявить этот документ работодателю.

После 1 октября 2026 года можно будет подать заявление на патент. При этом не будет требований к сроку подачи документов, к заявленной цели визита, а также не придется выезжать из России.

Граждане Молдовы, которые не урегулировали правовое положение в РФ, могут решить вопрос до 1 января 2026 года. Для этого после 25 июля нужно выехать Молдову и с 1 октября 2025 въехать в Россию, в том числе через третьи страны.

Новые правила вступили в силу с 25 июля 2025 года.