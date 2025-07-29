На 2025 год доходы МСП в приоритетных отраслях выросли на 22% за два года

В приоритетных отраслях экономики работают более 1,5 млн субъектов МСП – 22% от всех малых и средних компаний.

Минэкономразвития рассказало о малом и среднем бизнесе, работающем в приоритетных секторах экономики.

«Сегодня в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, ИТ, связь, профессиональная и научно-техническая деятельность, работает уже более 1,5 млн компаний — это 22% от всех субъектов МСП. Особое значение приобретает и креативная экономика — более 402 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса успешно развиваются в сферах цифровых технологий, досуга, гостеприимства», — отметила замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова.

Доходы МСП, работающих в приоритетных отраслях, за 2023 год составили 336 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в 2021 году (234 млрд).

Всего в приоритетных отраслях занято около 6,5 млн человек, то есть 34% от всех работников сектора МСП. Работают в креативной экономике – 821 тыс. человек.

В каких регионах представлены МСП из приоритетных отраслей:

Обрабатывающие производства Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край Гостиницы и общепит Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область Информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область

МСП из приоритетных отраслей могут получать инвесткредиты по новой программе Минэкономразвития и Банка России, субсидии на размещение ценных бумаг на бирже, «зонтичные» поручительства, микрозаймы, поручительства региональных гарантийных организаций и другие виды поддержки, напомнили в Минэкономразвития.