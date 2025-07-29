На 2025 год доходы МСП в приоритетных отраслях выросли на 22% за два года
Минэкономразвития рассказало о малом и среднем бизнесе, работающем в приоритетных секторах экономики.
«Сегодня в таких отраслях, как обрабатывающие производства, туризм, ИТ, связь, профессиональная и научно-техническая деятельность, работает уже более 1,5 млн компаний — это 22% от всех субъектов МСП. Особое значение приобретает и креативная экономика — более 402 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса успешно развиваются в сферах цифровых технологий, досуга, гостеприимства», — отметила замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова.
Доходы МСП, работающих в приоритетных отраслях, за 2023 год составили 336 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в 2021 году (234 млрд).
Всего в приоритетных отраслях занято около 6,5 млн человек, то есть 34% от всех работников сектора МСП. Работают в креативной экономике – 821 тыс. человек.
В каких регионах представлены МСП из приоритетных отраслей:
Обрабатывающие производства
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край
Гостиницы и общепит
Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область
Информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность
Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область
МСП из приоритетных отраслей могут получать инвесткредиты по новой программе Минэкономразвития и Банка России, субсидии на размещение ценных бумаг на бирже, «зонтичные» поручительства, микрозаймы, поручительства региональных гарантийных организаций и другие виды поддержки, напомнили в Минэкономразвития.
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