ИП из региона может получить патент в Москве

Получить патент можно в любой налоговой по месту жительства или по месту ведения деятельности.

ИП, зарегистрированный в своем регионе и работающий в Москве, может оформить патент в любой налоговой Москвы или своего региона, поясняют представители ФНС.

«Если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте РФ, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, указанное заявление подается в любой территориальный налоговый орган этого субъекта по выбору ИП», — написали налоговики.

Подать заявление можно лично или через представителя, отправить по почте или по ТКС. Это нужно сделать не позднее чем за 10 дней до начала применения ПСН: п. 2 ст. 346.45 НК.