⛽️ Правительство ужесточило ограничения на экспорт бензина до 31 августа 2025

Ограничения на экспорт распространили на производителей нефтепродуктов.

Кабмин распространил действующие до 31 августа 2025 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление от 28 июля 2025 года № 1118 подписано и опубликовано.

Меру приняли для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, говорится в сообщении Правительства.