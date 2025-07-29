Минтруд на примере объяснил, как учитываются декретные при назначении единого пособия
Для пособий по беременности и родам важно учесть период, который попадает в расчетный срок.
Пособие по беременности и родам включают в доход пропорционально периоду, который попадает в расчетный срок.
Пример
Будущая мама ушла в декрет с мая 2025 года на 140 дней (до сентября). В августе она обратилась за единым пособием. Значит, расчетный период будет с июля 2024 года по июнь 2025.
В доход попадут выплаты по беременности и родам только за май и июнь 2025 года. При этом суммы за июль-сентябрь не считаются, поскольку они вне расчетного периода.
Об этом сказано в телеграм-канале Минтруда.
Для расчета размера пособия по беременности и родам учитывается средний заработок женщины за два календарных года до наступления отпуска по беременности и родам.
Начать дискуссию