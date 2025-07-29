В июне 2025 года банки выдали на 4,8% меньше кредитных карт

Клиенты оформили 1,03 млн кредитных карт: это на 55% меньше, чем в июне 2024 года. Также лимиты по ним сократились сразу на 60%.

Число новых кредитных карт в июне 2025 года сократилось до 1,03 млн. Это на 4,8% меньше по сравнению с маем 2025 года. Тогда клиенты оформили 1,08 млн кредиток.

Это самый низкий показатель ежемесячной выдачи новых карт за последний год, пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с июнем 2024 года число новых кредиток сократилось на 55,2%: с 2,29 млн. За это время объем лимитов по ним снизился сразу на 60,5%: с 261,9 млрд до 103,3 млрд рублей.

В июне 2025 года больше всего кредиток оформили в Москве (78,7 тыс.), Московской области (64 тыс.), Краснодарском крае (48,1 тыс.), Санкт-Петербурге (44 тыс.) и Свердловской области (33,2 тыс.)

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, что несмотря на изменение ключевой ставки, Центробанк по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитованию.