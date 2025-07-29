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Социальный вычет

Для вычета на покупку лекарств нужны подтверждающие документы

Социальный налоговый вычет по НДФЛ на лечение можно получить на себя и членов семьи.

Россиянам полагается социальный вычет по НДФЛ в размере стоимости лекарств, назначенных лечащим врачом и купленных за свои деньги, напомнила ФНС.

НДФЛ-вычет также можно получить, если покупали лекарства для супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

Для получения социального налогового вычета нужны любые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие покупку назначенных препаратов:

  • бумажный рецептурный бланк;

  • сведения из медкарты или иной медицинской документации пациента;

  • чек из аптеки, где купили лекарство.

Полный перечень медицинских документов и порядок их заполнения утвержден приказом Минздрава от 15.12.2014 № 834н, напомнили налоговики.

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Комментарии

6
  • Елена Григорьева
    Специалист по связям с общественностью

    Интересно, что для получения налогового вычета на лекарства требуется рецептурный бланк, даже если препарат отпускается без рецепта; не кажется ли это излишней бюрократией, усложняющей процесс для пациентов и врачей?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      требуется рецептурный бланк, даже если препарат отпускается без рецепта; не кажется ли это излишней бюрократией, усложняющей процесс для пациентов и врачей?

      Нет , не кажется. Препараты должны быть ВРАЧОМ приписаны, а не просто так скупаться. А вот почему врачи ни в какую не хотят на официальном бланке свои назначения выписать, а постоянно пишут на каких-то заранее нарватых клочках - вот тут вопрос.

    • v.timchenko

      @Arhimed0, да тут без рецепта просто проще, если назначение оформлено официально, врач несёт юридическую ответственность за свои рекомендации. В случае осложнений или ошибки это может привести к жалобам, проверкам и даже судебным искам. Врачи стараются избегать лишней бюрократии. В некоторых медучреждениях бланки строго учтены, и их использование без веской причины не приветствуется, а наши оптимизаторы сделали все, чтобы если вы не присмерти, то веской причины нет.

  • Ната
    Главный бухгалтер

    Не знаю как у вас,а мне рецептурные бланки почти никогда не выдают,только если лекарство без рецепта не купить.Ни в обычной клинике,ни в платной

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ,только если лекарство без рецепта не купить.Ни в обычной клинике,ни в платной

      Так он выдаёт его только в ОДНОМ экземпляре! Тот, который заберёт аптека.

      А почему не пишут тот, который должен быть со штампом "Для налоговой" ?

  • Екатерина Романова

    Интересно, что для получения налогового вычета на лекарства требуется рецептурный бланк, даже если препарат отпускается без рецепта; не кажется ли это излишней бюрократией, усложняющей процесс для пациентов и врачей?

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