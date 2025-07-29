Для вычета на покупку лекарств нужны подтверждающие документы
Россиянам полагается социальный вычет по НДФЛ в размере стоимости лекарств, назначенных лечащим врачом и купленных за свои деньги, напомнила ФНС.
НДФЛ-вычет также можно получить, если покупали лекарства для супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет.
Для получения социального налогового вычета нужны любые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие покупку назначенных препаратов:
бумажный рецептурный бланк;
сведения из медкарты или иной медицинской документации пациента;
чек из аптеки, где купили лекарство.
Полный перечень медицинских документов и порядок их заполнения утвержден приказом Минздрава от 15.12.2014 № 834н, напомнили налоговики.
Комментарии6
Интересно, что для получения налогового вычета на лекарства требуется рецептурный бланк, даже если препарат отпускается без рецепта; не кажется ли это излишней бюрократией, усложняющей процесс для пациентов и врачей?
Нет , не кажется. Препараты должны быть ВРАЧОМ приписаны, а не просто так скупаться. А вот почему врачи ни в какую не хотят на официальном бланке свои назначения выписать, а постоянно пишут на каких-то заранее нарватых клочках - вот тут вопрос.
@Arhimed0, да тут без рецепта просто проще, если назначение оформлено официально, врач несёт юридическую ответственность за свои рекомендации. В случае осложнений или ошибки это может привести к жалобам, проверкам и даже судебным искам. Врачи стараются избегать лишней бюрократии. В некоторых медучреждениях бланки строго учтены, и их использование без веской причины не приветствуется, а наши оптимизаторы сделали все, чтобы если вы не присмерти, то веской причины нет.
Не знаю как у вас,а мне рецептурные бланки почти никогда не выдают,только если лекарство без рецепта не купить.Ни в обычной клинике,ни в платной
Так он выдаёт его только в ОДНОМ экземпляре! Тот, который заберёт аптека.
А почему не пишут тот, который должен быть со штампом "Для налоговой" ?
Интересно, что для получения налогового вычета на лекарства требуется рецептурный бланк, даже если препарат отпускается без рецепта; не кажется ли это излишней бюрократией, усложняющей процесс для пациентов и врачей?