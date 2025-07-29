Для вычета на покупку лекарств нужны подтверждающие документы

Социальный налоговый вычет по НДФЛ на лечение можно получить на себя и членов семьи.

Россиянам полагается социальный вычет по НДФЛ в размере стоимости лекарств, назначенных лечащим врачом и купленных за свои деньги, напомнила ФНС.

НДФЛ-вычет также можно получить, если покупали лекарства для супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

Для получения социального налогового вычета нужны любые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие покупку назначенных препаратов:

бумажный рецептурный бланк;

сведения из медкарты или иной медицинской документации пациента;

чек из аптеки, где купили лекарство.

Полный перечень медицинских документов и порядок их заполнения утвержден приказом Минздрава от 15.12.2014 № 834н, напомнили налоговики.