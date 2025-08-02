👍 С 1 августа 2025 года можно отказаться от массовых рассылок. Дальше — больше

Установить запрет на массовые рассылки будет можно в личном кабинете у мобильного оператора, а с 1 сентября 2025 года на Госуслугах появится возможность заблокировать массовые обзвоны.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин напомнил, что с 1 августа 2025 года вступает в силу закон, который позволит отказаться от массовых рассылок.

Оформить отказ можно в личном кабинете абонента у мобильного оператора.

«Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама: минимум в половину», — сказал Антон Немкин.

Изменение позволит лучше бороться с мошенниками, которые занимаются массовыми рассылками. Например, под видом рекламы они могут предлагать фальшивые компенсации, поддельные услуги, а также вести на вредоносные сайты.

С сентября 2025 года начнет действовать еще один запрет — на массовые обзвоны без согласия абонента. Отказаться от таких входящих звонков можно на портале Госуслуги. Ожидается, что в будущем каждый пользователь сможет самостоятельно установить, кто сможет к нему обращаться в электронной форме, а кто — нет.