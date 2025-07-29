📃 С 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом

По новым правилам согласие на обработку персональных данных оформляют отдельным документом. Бизнес и предпринимателей пугают необходимостью менять правила получения согласия у клиентов.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» обсуждают новые правила оформления согласия на обработку персданных.

Подписчик получил рассылку, где напомнили, что с 1 сентября согласие нужно оформлять только отдельным документом: ст. 5 закона от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Больше нельзя брать согласия внутри договора, в виде «галочек» или кнопок «согласен» на сайте. А также устные и молчаливые согласия — когда подразумевается, что раз человек передал свои данные, значит, он согласен на их обработку, говорится в письме.

«У нас согласие прописано в квитанции о приемке услуг внизу документа мелким шрифтом», — написала участница обсуждения.

Но так больше нельзя делать, ответили другие бухгалтеры.

Хотя встретилось мнение, что, например, химчистка может не брать согласие на сбор персданных от клиентов – ведь сведения берут исключительно для оказания услуги, за которой сам клиент и обратился, и никому не передают.

Но оказалось, что даже до ужесточения закона о персданных уже были проблемы.

«Однажды давненько клиент возмутился, что с него попросили номер телефона, и натарабанил на нас в РКН. Нас оштрафовали и приписали разработать политику по ПДН со всеми вытекающими», — рассказала подписчица.

Все берут согласие, все зарегистрировались на сайте Роскомнадзора на всякий пожарный случай – пришли к выводу в чате.

А вы уже поменяли подход к сбору согласий на обработку персданных? Делитесь ниже в комментариях.