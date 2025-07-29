Путин требует не обременять ипотеку дополнительными платежами

Банки не должны вводить дополнительные услуги, которые заставят ипотечников тратить больше денег.

Президент Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом заявил, что банки не должны осложнять россиянам ипотеку. Например, дополнительными тратами.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», — сказал Президент.

В ответ Герман Греф заверил, что его банк подобными вещами на занимается. Также он рассказал о том, что банки начали терять доходность от ипотеки, причем вплоть до отрицательных показателей. Это произошло из-за слишком сильного регулирования отрасли.

Недавно мы писали, что из-за отмены комиссии для застройщиков банки выдают меньше ипотечных кредитов.