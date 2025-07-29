📱 Доступ к банковским приложениям предлагают сделать бесплатным

Главе Минцифры Максуту Шадаеву направлено предложение включить приложения и сайты банков в перечень социально значимых ресурсов с бесплатным доступом по аналогии с порталом Госуслуг. Авторы инициативы – депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Ярослав Самылин.

Авторы инициативы напомнили, что при нуле на мобильном счете люди теряют доступ к банковским приложениям и не могут в том числе оплатить услуги, кредиты, вызвать экстренные службы или предъявить цифровой документ.

«Просим Вас <…> проработать совместно с Банком России вопрос о включении сайтов и мобильных приложений системно значимых кредитных организаций в перечень социально значимых ресурсов с бесплатным доступом по аналогии с порталом "Госуслуги"», — написали депутаты.

Также они предлагают сделать бесплатным доступ к базовому функционалу банковских приложений и к Госуслугам в случае временного отсутствия связи.