Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняли бюджет Совет Федерации и Госдума

В 2025 году СП проверила исполнение бюджета в палатах Федерального Собрания Российской Федерации.

В отчетном году обе палаты показали высокий уровень исполнения расходов:

Совет Федерации – 99,9%;

Государственная Дума – 95,4%.

Неисполненные ассигнования связаны с объективными причинами, в том числе экономией по конкурсным процедурам, сообщает пресс-релиз Счетной Палаты, он в распоряжении «Клерка».

Управление дебиторской и кредиторской задолженностями было на достаточном уровне. На 1 января 2025 они носили текущий характер.

В итоге бюджетная отчетность Госдумы и Совфеда за 2024 год признана Счетной палатой достоверной.