🙋 В России набирает обороты тренд на поликарьеру. Эксперт: следующие 5-7 лет пройдут под эгидой «ты можешь быть, кем захочешь. И на этом зарабатывать»

Все больше специалистов совмещают основную работу с дополнительными проектами и хобби, превращая их в новые источники дохода и возможности для самореализации.

Об этом говорит директор по поддержке и развитию сервисов управления персоналом ЦКР Ирина Ивановская, пресс-релиз есть у «Клерка».

Тренд на поликарьеру в России только начинает развиваться, но набирает обороты — в основном в творческих профессиях, среди фрилансеров и предпринимателей. И насчет сочетания интересов и смежности профессий все не так однозначно.

Ивановская привела пример специалиста по бухучету в своей компании. Она эксперт по мобильной фото- и видеосъемке: не только проводит внешние мастер-классы, но и помогает создавать видеоролики.

Еще пример — ведущий специалист в сфере коммуникаций: работает на удаленке и летом по выходным организует яхтенные прогулки, превратив хобби в дополнительный источник дохода.

Есть и те, кто решился на свой микробизнес: руководитель проектов открыла с супругом пекарню по франшизе.

ИТ-специалисты тоже реализуются в смежных направлениях. Например, ведущий специалист ИТ пару лет назад увлекся 3D-печатью и освоил технологию FDM, доступную для домашнего использования. Теперь он создает разные изделия из пластика: от бытовых мелочей до деталей для умного дома.

Тренд на поликарьеру — это следствие развития гиг-экономики, цифровизации и пандемии, а также стремление к самореализации и дополнительному заработку. Фриланс и проектная работа становятся популярнее и доступнее, упрощая совмещение.

Эксперт отмечает, что есть и юридический аспект: законодательство в России позволяет относительно легко совмещать несколько работ (например, по ТК и ГПХ/самозанятости) почти без бюрократии и сильных налоговых потерь.

Во многих странах этот тренд тормозит, к примеру, бюрократия при регистрации ИП, или сильнее развитая прогрессивная шкала налогов, которая не мотивирует людей зарабатывать больше из-за потери многих льгот.

Разносторонне развитые сотрудники — преимущество для компании: чем богаче коллектив навыками, тем шире внутренний «банк талантов», считает Ирина Ивановская. А он позволяет компании быть более гибкой и адаптивной, находить нестандартные решения, генерировать креативные идеи. Важно, что такие сотрудники менее подвержены профессиональному выгоранию.

Текущий тренд для «Клерка» прокомментировал Алексей Деревянкин — сооснователь сервиса рассрочки для онлайн-образования «Ресурс Развития»:

Алексей Деревянкин, эксперт

«Тренд на поликарьеру — это логическое продолжение развития дистанционного образования и саморазвития. Если 5-7 лет назад люди получали дополнительные знания для того, чтобы укрепиться в имеющейся профессии или сменить ее, то сейчас наметилась другая тенденция. Люди покупают курсы для того, чтобы зарабатывать параллельно основному роду деятельности. Это не просто увлечение или хобби, это дополнительная сфера профессиональной жизни с официальным заработком. Следующие 5-7 лет пройдут под эгидой "ты можешь быть, кем захочешь. И на этом зарабатывать”».

А в вашей компании наблюдается тренд на поликарьеру? Делитесь ниже в комментариях.