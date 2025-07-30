Сбербанк оштрафовали за ненадлежащую рекламу

В рекламе кредиток говорилось только о бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде, а о кредитном лимите и условиях расчета – нет.

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. По данным ведомства, в телерекламе были только привлекательные для потребителей сведения о постоянном бесплатном обслуживании и беспроцентном ежемесячном периоде в 120 дней.

Сведения о других условиях, влияющих на стоимость финансовой услуги, в ролике были, но демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени.

А данных о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода в рекламе не было вообще.

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание об устранении нарушения. За размещение ненадлежащей рекламы банку назначен штраф.