Глава комитета ГД по туризму предлагает ввести туристический кешбэк для нуждающихся семей

Для многих семей путешествия недоступны, поэтому Минэкономики просят проработать возможность возвращения адресного туристического кешбэка для них.

Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев отправил министру экономразвития Максиму Решетникову предложение проработать возможность возвращения адресного туристического кешбэка для многодетных, малообеспеченных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Сейчас для многих таких семей путешествия становятся «практически недоступной статьей расходов», считает Тарбаев

«С учетом успешного опыта реализации программы по возмещению части затрат туристу на оплату туристской услуги (далее — туристический кешбэк), действовавшей до 2022 года, фракция "Новые люди" просит вас проработать возможность введения адресного туристического кешбэка для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов», — говорится в письме.

Депутат добавил, что это повысит доступность внутреннего туризма для россиян и поможет развить туристскую отрасль в субъектах РФ.

Программа туристического кешбэка работала с 2020 по 2022 годы как одна из мер по поддержке внутреннего туризма и туристической отрасли при пандемии коронавируса.