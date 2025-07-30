Певица Анита Цой задолжала ФНС больше 600 тысяч рублей

Долги ИП Аниты Цой перед бюджетом выросли до 625 тысяч рублей.

10 июля 2025 года стало известно, что певица Анита Цой должна выплатить долг по налогам на сумму 625 тыс. 402 рубля. Это задолженность по ИП.

В октябре 2024 года ФНС уже блокировала счета компании ООО «Фудстар», которая принадлежит певице. Причиной заморозки было отсутствие налоговой декларации. Тогда Анита Цой заявляла, что не знает, почему счета ее бизнеса оказались заблокированными. Об этом пишет Газета.ру.

Компания «Фудстар» занимается выпуском домашних солений премиум-класса по авторским рецептам певицы. Например, выпускают варенье и кимчи по-корейски. Этот бизнес работает с апреля 2024 года.