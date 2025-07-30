⚡️ Итоги дня: на Камчатке землетрясение, россиян призвали снимать наличные с карт, РЖД хочет запустить вагоны с удлиненными полками

На Камчатке землетрясение, обрушилось три волны цунами, порт Северо-Курильска подтоплен. Жителей города эвакуировали.

Почта России закрыла отделения в некоторых районах Камчатки. Госкомпания ждет полной отмены угрозы цунами и землетрясения. Также Wildberries приостановил работу пяти ПВЗ в Петропавловске-Камчатском.

Оптовые цены на горбушу и кету на Дальнем Востоке снизились более чем на 4%. Горбуша и кета там за последний месяц подешевели на 4,3% — до 335 руб. и 450 руб. за килограмм.

Жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска лидируют по числу приобретенных кофемашин в 2025 году. Всего за первое полугодие было приобретено 1,2 млн устройств на сумму 17 млрд рублей.

Более 45 тысяч россиян зарабатывают от миллиона рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее.

В Госдуме призвали россиян снять с карт наличные, чтобы не превращаться в «хипстеров» при отключениях связи. По словам депутата Владимира Гутенева, граждане должны воспринимать перебои в работе интернета как должное.

Ozon Банк установил первые собственные банкоматы. До конца года сеть увеличится до 350 устройств.

Wildberries запустил B2B-сервис для оптовых закупок. На онлайн-витрине уже появились товары с пометкой «оптом», оформление заказа происходит через корпоративный профиль.

Количество пользователей видеосервисов увеличилось на 45%. Число подписчиков онлайн-кинотеатров в первом полугодии выросло на 44% — с 36 млн человек годом ранее до 52 млн.

В течение первого полугодия средний чек в России вырос на 10% по отношению к тому же периоду прошлого года. Увеличилось и число покупок — на 4%. В отчете отмечается рост в офлайн-торговле в среднем на 9,5% (средний чек — 556 рублей). В онлайн-торговле также рост чеков — на 8%, до 1 150 рублей.

Розовые бургеры Hello Kitty из «Вкусно — и точка» раскупили за 7 дней.

В июле средняя площадь проданной квартиры в новостройке в целом по России составила 50,4 кв. м, что на 2% меньше год к году.

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что российской экономике нужен курс доллара на уровне 108 рублей для поддержки отечественного производителя и исполнения бюджета.

Росимущество провело инвентаризацию и выяснило, что около 1,4 тыс. исторических особняков и памятников в неудовлетворительном состоянии. Их реставрация обойдется в 2 трлн рублей.

В 2026 году РЖД планирует запустить плацкартные вагоны с удлиненными полками. Традиционная полка для пассажира в нем будет длиннее на 20 см и шире на 3 см.