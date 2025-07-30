Агенты и субагенты должны добавлять в чеки дополнительные реквизиты
Агенты (субагенты, комиссионеры) при реализации товаров, работ, услуг других компаний и ИП должны добавлять в кассовые чеки дополнительные обязательные реквизиты. Об этом напомнило региональное УФНС.
Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, в чеке указывают:
«данные поставщика» (тег 1224);
«ИНН поставщика» (тег 1226).
Так выручка по этим расчетам будет отнесена к выручке поставщика товаров (работ, услуг), включая обязанность уплаты НДС.
А покупатель из чека сможет узнать, кто поставщик, куда обращаться по гарантии.
Если агент (субагент) не укажет данные поставщика в кассовом чеке, то выручка пойдет в выручку агента.
Агент, заключивший договор с поставщиками, обязан знать данные о поставщике и передавать такие данные о нем субагенту, предупреждают налоговики.
Комментарии1
Куда какая выручка пойдет если НДС считается по отгрузке , а чек пробивается при оплате? Одурели уже совсем с разной бессмысленной информацией в чеках