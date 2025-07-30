ЦОК ПРОФК ОБЩАЯ 28.07 Мобильный
Чеки

Агенты и субагенты должны добавлять в чеки дополнительные реквизиты

В чеке, выданном агентом, указывают данные поставщика. Так выручка будет отнесена к выручке контрагента, а покупатель узнает, кто поставщик.

Агенты (субагенты, комиссионеры) при реализации товаров, работ, услуг других компаний и ИП должны добавлять в кассовые чеки дополнительные обязательные реквизиты. Об этом напомнило региональное УФНС.

Согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, в чеке указывают:

  • «данные поставщика» (тег 1224);

  • «ИНН поставщика» (тег 1226).

Так выручка по этим расчетам будет отнесена к выручке поставщика товаров (работ, услуг), включая обязанность уплаты НДС.

А покупатель из чека сможет узнать, кто поставщик, куда обращаться по гарантии.

Если агент (субагент) не укажет данные поставщика в кассовом чеке, то выручка пойдет в выручку агента.

Агент, заключивший договор с поставщиками, обязан знать данные о поставщике и передавать такие данные о нем субагенту, предупреждают налоговики.

Автор

Илья Назаров
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Комментарии

1
  • понаехавший Тут

    Куда какая выручка пойдет если НДС считается по отгрузке , а чек пробивается при оплате? Одурели уже совсем с разной бессмысленной информацией в чеках

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