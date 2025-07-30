ИП – глава КФХ платит за себя страховые взносы как за одного субъекта

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства – индивидуальный предприниматель платит фиксированную и переменную часть взносов за себя и взносы за членов КФХ.

Минфин уточнил в письме от 24.06.2025 № 03-15-05/61146, как платит страховые взносы ИП – он же глава КФХ.

Для целей применения НК руководители КФХ относятся к ИП, пишет ведомство. Страховые взносы ИП платят:

если годовой доход не больше 300 000 рублей – фиксированная сумма 49 500 рублей (за 2024 год);

с суммы сверх 300 000 — 1% от суммы превышения, но не больше 277 571 рубля (на 2024 год).

Также главы КФХ платят страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере за себя и за каждого члена КФХ: п. 2.1 ст. 430 НК.

Таким образом, ИП – глава КФ за расчетный период 2024 года как единый субъект должен заплатить:

страховые взносы на ОПС и ОМС за себя;

если доходы превысили 300 000 руб. – 1% с суммы дохода сверх лимита;

за каждого члена КФХ — взносы на ОПС и ОМС в фиксированном размере, рассчитанные из периода работы КФХ в 2024 году.

При этом двойного обложения страховыми взносами ИП – главы КФХ не возникает, подчеркивает Минфин.

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