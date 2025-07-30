Операторы обязаны передавать в ФНС сведения о майнерах с 30 июля 2025 года
30 июля 2025 года вступил в силу приказ ФНС от 28.04.2025 № ЕД-7-15/429@. Согласно документу, операторы майнингового оборудования должны передавать в ФНС сведения о клиентах, объемах мощностей, которые используются для добычи криптовалюты.
В отчетах нужно указывать личные данные майнеров, информацию о цифровой валюте и реквизиты договоров. Если нарушить требования, будет штраф и исключение из официального реестра майнеров. Это значит, что нельзя заниматься майнингом.
Ожидается, что новые правила усилят контроль за рынком криптовалюты и не позволят майнерам уклоняться от уплаты налогов.
Недавно мы писали, что за оплату криптовалютой планируют штрафовать до 1 млн рублей.
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