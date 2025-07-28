С 1 сентября 2025 меняются правила отнесения видов экономической деятельности к классу профриска

Компании не будут ежегодно подтверждать основной вид деятельности в СФР. Ведомство определит тариф по данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Об изменении с 1 сентября правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска напомнил СФР.

Тарифы, по которым работодатели платят взносы на травматизм, устанавливает Соцфонд. Они зависят от класса профессионального риска по основному виду деятельности компании.

Сейчас бизнес каждый год отправляет в СФР документы для подтверждения основного вида деятельности, после чего ведомство устанавливает индивидуальный тариф страховых взносов.

С 1 сентября 2025 года подтверждать основной вид деятельности больше не нужно, за исключением обособленных подразделений юрлиц.

СФР определит тариф на основе данных из ЕГРЮЛ или ЕГРИП об основном виде деятельности по состоянию на 15 апреля текущего года.

Если основной вид деятельности изменился – СФР сообщит страхователю об установленном ему с начала года тарифе до 1 мая.