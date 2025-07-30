В ГОСТ для вейпов добавят дополнительные требования

На упаковках для вейпов и жидкостей предлагается сделать картинки и надписи о вреде здоровью, как на пачках сигарет.

Росстандарт поддерживает добавление в ГОСТ требований к маркировке вейпов. В частности, на них хотят наносить изображения и надписи о вреде здоровью. Такой ответ дал руководитель Ростстандарта Антон Шалаев на обращение депутата Артема Метелева.

Метелев направлял в ведомство обращение с предложением добавить в дизайн вейпов такие изображения и надписи.

«Росстандарт поддерживает необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке, например, о необходимости нанесения изображения, демонстрирующего последствия использования электронных систем доставки никотина, и/или соответствующей надписи о вреде здоровью определенного размера (по аналогии с табачными изделиями). Такие изображения/надписи будут служить предостережением и способствовать осознанному выбору потребителей», — говорится в ответе.

Уже подготовлен проект изменения в ГОСТ, предусматривающий ограничение объемов жидкости в вейпах и установление требований к устройствам для потребления жидкости.

Также с вейпов и жидкостей уберут привлекательные для детей элементы дизайна, добавил Метелев.