ВкусВилл сегодня заявил о техническом сбое. А у Самоката масштабных сбоев не было

Торговая сеть признала, что 30 июля 2025 года не может загрузить каталоги. Но скоро все неполадки исправят.

Торговая сеть «ВкусВилл» рассказала о сбое и технических неполадках. Из-за них пришлось приостановить работу сайтов и мобильных приложений.

«У нас действительно произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения», — сказали в компании.

Также во ВкусВилле объяснили, что сбой не связан с кибератакой, подозрительных входов в систему не обнаружили, а также утечки данных не было. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.

Неполадки могут быть с оформлением заказов онлайн.

На 16:54 мск пресс-служба ВкуссВилл сообщила, что мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу.

Специально для «Клерка» пресс-служба «Самоката» уточнила, что «не признавали масштабных сбоев, а также не останавливали работу сайта и мобильного приложения». Ранее о неполадках у некоторых пользователей сообщил ТАСС.