❌ Сегодня, 30.07.2025, Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest
30 июля 2025 сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla был заблокирован Роскомнадзором.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению Правительства от 12.02.2020 № 127 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет"», — заявило ведомство.
Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Например, для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на Андроиде РКН рекомендует приложение «ПроСеть».
Сервис Speedtest работает с 2006 года. Он показывает скорость интернета и задержку соединения. На 2024 год с его помощью было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.
В 2022 и 2023 годах компания Ookla привлекалась в РФ к административной ответственности за отказ локализовать данные россиян в РФ.
Комментарии6
Интересно, как замер скорости интернета может угрожать безопасности сети, если сам интернет при этом продолжает работать без сбоев?
@Татьяна Жукова, у них формируется бигдата по российским сетям - кто где когда, на какой скорости. Можно найти уязвимые места сети, например. Мир больше не глабален, не пользуйтесь больше западными продуктами
Как теперь будем проверять скорость интернета: по ощущениям?
@Маргарита Семенова, есть 100500 аналогов
@Маргарита Семенова, Ну как раньше проверяли работоспособность батареек? нужно лизнуть контакты!
проверил. работает)