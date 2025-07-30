❌ Сегодня, 30.07.2025, Роскомнадзор заблокировал сервис Speedtest

30 июля 2025 сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest компании Ookla был заблокирован Роскомнадзором.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению Правительства от 12.02.2020 № 127 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет"», — заявило ведомство.

Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами. Например, для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на Андроиде РКН рекомендует приложение «ПроСеть».

Сервис Speedtest работает с 2006 года. Он показывает скорость интернета и задержку соединения. На 2024 год с его помощью было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.

В 2022 и 2023 годах компания Ookla привлекалась в РФ к административной ответственности за отказ локализовать данные россиян в РФ.