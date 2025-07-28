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Лицензирование

Сазанов: Минфин уже готовится ввести обязательное лицензирование табачных магазинов в 2026 году

Лицензию будет нужно получать на каждую торговую точку, она будет стоит 20 тысяч рублей и действовать год.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал о законопроектах, по которым для продажи табачной и никотинсодержащей продукции будет нужно получать лицензии.

Их станут выдавать на оптовую, розничную и развозную торговлю. На один торговый объект или одно транспортное средство — одна лицензия. Выдавать документы для оптовой торговли будет Росалкогольтабакконтроль, а для розничной — лицензирующие органы субъектов РФ.

«Для получения предусмотрен стандартный набор требований, таких как отсутствие налоговой задолженности в размере более 3 тысяч рублей и уплата пошлины», — сказал Алексей Сазанов.

Пошлина на оптовый оборот на пять лет составит 800 тыс. рублей, на розничную торговлю — 20 тыс. рублей за каждый год и каждую торговую точку.

У продавцов должен быть магазин или павильон площадью не менее 5 кв. метров. Помещение должно быть в собственности, хозяйственном, оперативном управлении или в аренде на год и более. Кроме того, у регионов будет право устанавливать дополнительные требования к тем, кто хочет получить лицензии. Например, они смогут ограничить места розничной продажи табака.

Лицензирование собираются вводить в несколько этапов. С 1 марта по 1 сентября 2026 года начнут выдавать разрешения, а с 1 сентября 2026 введут запрет торговать без лицензии. С 1 сентября 2026 по 1 сентября 2027 года установят переходный период, чтобы привести точки продаж в соответствие с новыми требованиями.

Автор

Илья Назаров
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