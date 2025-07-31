🏭 Ввод нежилой недвижимости в России за шесть месяцев 2025 года вырос на 11%

В первой половине 2025 года в России введено 14,2 млн кв. м нежилых помещений, что на 11% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал зампред Правительства Марат Хуснуллин.

«Строительство нежилой инфраструктуры – обязательное условие гармоничного развития населенных пунктов и повышения качества жизни людей. Школы, поликлиники, предприятия и торговые центры формируют среду, в которой жилые кварталы становятся по‑настоящему удобными для жизни. За первые шесть месяцев текущего года в стране введено 14,2 млн кв. м нежилых помещений, что на 11% больше, чем в прошлом году», – сообщил Хуснуллин.

Самый большой прирост – в сфере торговых площадей: их ввод увеличился на 25,3% и достиг 4,9 млн кв. м. Админзданий ввели на 21,9% больше: 543,8 тыс. кв. м. Промышленных объектов ввели на 6,2% больше, чем годом ранее.

Больше всего нежилой недвижимости введено в таких федеральных округах: