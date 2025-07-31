👀 Когда оплата взглядом или отпечатком станет массовой в России: специалист по платежам рассказал

Покупатели уже привыкли к оплате по QR-коду и бесконтактной оплате телефоном. Следующим логичным шагом становится биоэквайринг — технология, при которой оплата совершается с помощью биометрических данных: лица, отпечатка пальца или радужки глаза.

В России же биометрические платежи пока остаются на стадии пилотов и единичных кейсов. Почему так происходит и когда технологии смогут выйти в массовый сегмент, об этом «Клерку» рассказал Роман Тихонов — директор продуктов финтех-компании Paygine.

Большинство пользователей разблокируют смартфон по лицу или отпечатку, идентифицируются в мобильном банке с помощью биометрии, получают доступ к госсервисам через систему ЕСИА. Однако в качестве способа оплаты биометрия пока воспринимается скорее как эксперимент.

При этом мировой рынок биометрических платежей быстро растет. По оценкам Biometric Update, в 2023 году его объем составлял около $16,3 млрд, а к 2028 году прогнозируется рост до $55,4 млрд.

В России наиболее заметный проект в сфере биометрии — система Face Pay в московском метро.

С ее помощью пассажиры могут оплачивать проезд, просто посмотрев в камеру на турникете. В медиа этот способ оплаты часто называют «оплатой улыбкой» — термин звучит эффектно, хотя на практике речь идет о технологии распознавания лица и сверки с ранее загруженными биометрическими данными.

В торговле биометрические способы оплаты пока практически не используются. Причин для этого много:

инфраструктура — подавляющее большинство розничных точек не оснащены необходимым оборудованием (камерами, датчиками, биометрическими терминалами);

высокая чувствительность данных — биометрия относится к категории персональных, и любые ошибки или утечки вызывают обеспокоенность у пользователей.

Согласно опросу ВЦИОМ за 2023 год, лишь 36% россиян готовы передавать свои биометрические данные в платежных целях, даже при обещании повышенного удобства и безопасности.

«Несмотря на то, что массовое внедрение биометрии пока сдерживается рядом факторов, вектор развития очевиден. Первые пилоты в торговле и сфере обслуживания могут появиться уже в ближайшие два-три года, особенно в крупных городах. А к концу десятилетия биометрические платежи вполне могут занять устойчивое место среди привычных способов оплаты — наряду с картой, телефоном или QR-кодом», — сказал Роман Тихонов.

Уже сейчас финтех-платформы создают необходимую техническую базу, чтобы быть готовыми предложить клиентам такую возможность в момент, когда спрос и инфраструктура совпадут.

Недавно мы писали о заявлении Германа Грефа, что при оплате через биометрию не было ни одного случая мошенничества.