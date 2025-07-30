Глава Сбера: при оплате через биометрию не было ни одного случая мошенничества

Сбербанк за полтора года не зафиксировал ни одного случая мошеннических операций, связанных с платежами по биометрии.

За полтора года у Сбербанка ноль мошенничеств при оплате по биометрии. Об этом глава банка Герман Греф рассказал Президенту Владимиру Путину.

Сейчас по всей стране установили 1,2 млн терминалов, которые принимают «оплату лицом». Платежи проходят в доли секунды.

Также он добавил, что российские банки участвуют в гонке искусственного интеллекта. Каждые несколько месяцев запускают новые ИИ-модели. Например, с 1 апреля 2025 года Сбер предоставил широкий доступ к нейросети GigaChat.

Она по всем параметрам входит в пятерку лучших в мире, заявил Греф.

Особое беспокойство у отрасли вызывает ситуация с ипотечными кредитованием. Для банков по таким кредитам снижается доходность, вплоть до отрицательных показателей. Подробнее об этом мы сообщали здесь.