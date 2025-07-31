Минпромторг предлагает изменить требования к инвесторам по специальным госконтрактам

Чтобы привлекать в работе по специальными инвестиционным контрактам (СПИК) в первую очередь российские компании, власти ужесточат требования для инвесторов.

Инвесторы, которые будут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, должны соответствовать новым требованиям. Например, появится 49-процентный порог участия иностранного капитала в проектах.

Кроме того, Минпромторг собирается внести изменения в планы реализации инвестпроектов. Они будут совпадать с графиком выполнения операций (как технологических, так и производственных). В плане нужно обозначать четкие сроки. Например, квартал или год. Об этом пишет «Коммерсант».

«Россия заинтересована в поддержке бизнеса, который не контролируется иностранным капиталом, контроль же проекта со стороны российских участников позволяет в максимальной степени обеспечить выполнение принятых обязательств по СПИК», — сказали в Минпромторге.

Как объяснил руководитель проектов компании Strategy Partners Вадим Аникин, условия действующих СПИК в одностороннем порядке нельзя пересмотреть.

Ожидается, что изменения позволят в условиях недоступности западных технологий привлечь отечественных инвесторов и компании из дружественных стран, преимущественно из Китая. Однако для последних будет усилен контроль, трансфер технологий будет проходить под контролем российских компаний и в условиях обязательного выполнения планов.