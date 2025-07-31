О доле участия в иностранных организациях меньше 10% в налоговую можно не сообщать

Об участии и прекращении участия в иностранных компаниях нужно уведомить ИФНС России, если доля участия больше 10%.

Минфин разъяснил порядок уведомления налоговой об участии в иностранных организациях.

В письме от 17.06.2025 № 03-12-11/2/58689 указано, что налогоплательщики обязаны уведомлять ИФНС о своем участии в иностранных организациях, а также об учреждении иностранных структур без образования юридического лица: п. 3.1. ст. 23 НК.

И об участии в иностранных организациях нужно уведомлять, если доля такого участия превышает 10%.

Порядок уведомления определен в п. 3 ст. 25.14 НК:

в ИФНС по месту жительства или регистрации;

не позднее 3 месяцев с даты участия либо с даты учреждения иностранной структуры без образования юрлица.

О прекращении участия в инофирмах тоже нужно сообщить в течение 3 месяцев с даты прекращения участия, и только если доля участия превышала 10%.

Если доля участия в иностранной организации была меньше 10% — о прекращении участия в налоговую можно не сообщать, считает Минфин.

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